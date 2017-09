Oroscopo Toro del 13 settembre 2017

Oroscopo del 13 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

accettare una situazione che…

Continua, e continuerà, la piccola rivoluzione personale ma al contempo sarà contenuta e controllata dal buon aspetto che inizia a inviare Saturno al vostro segno. In questo momento è meno attiva ma vi permette di dare un senso a ciò che accade e che, per alcuni Toro, potrebbe essere destabilizzare. Dovete infatti accettare una situazione che probabilmente non desiderate. Ma siete in molti a realizzare una nuova vita.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]