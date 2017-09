Oroscopo Toro del 14 settembre 2017

Oroscopo del 14 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

molto convincenti…

Lo scambio, verbale o commerciale, oggi è in primo piano e brillerete, sarete maestri nel convincere chi vi circonda che la ragione è dalla vostra parte. Per il Toro è importante avere ragione, se ha un dubbio il suo mondo crolla… Avete bisogno di essere sostenuti da forti convinzioni e ve ne infischiate se non piacciono a tutti, anche quando sono sbagliate. Rifiutate di mettere in discussione le vostre certezze.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]