Oroscopo Toro del 15 agosto 2017

Oroscopo del 15 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

vi chiedono una mano e…

Avrete la sensazione di essere utili a qualcuno o qualcosa: vi chiederanno aiuto per trovare la soluzione a un problema e voi sarete efficienti immediatamente! Nati intorno al 6 maggio: potreste essere in disaccordo con una persona cara, un amico ma nulla di preoccupante; non è escluso che che vi sentiate poco in forma.

