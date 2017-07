Oroscopo Toro del 15 luglio 2017

Oroscopo del 15 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: ruminare su…

La Luna, come ogni mese, sbarca in Ariete e come sempre sarete più chiusi e ruminerete su tutto ciò che potrebbe scatenare un confilitto. In questo periodo, non avete molti sostegni planetari ed è possibile che non vi sentiate aiutati da chi vi circonda. In effetti, potrebbero appoggiarsi su di voi e non essere consapevoli del carico che aggiungono. Anche voi avete il diritto di rilassarvi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]