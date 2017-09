Oroscopo Toro del 15 settembre 2017

Oroscopo del 15 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

impegnatissimi ma…

Impegnatissimi nel lavoro, a sviluppare un’idea o un progetto e il tempo volerà senza che ve ne rendiate conto. In ogni caso, non potete reggere a lungo questo ritmo, alla fine della giornata rischiate di essere sfiniti! Quando è possibile, oggi concedetevi una pausa, rilassatevi: ad esempio, potreste regalarvi un massaggio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]