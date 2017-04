Oroscopo Toro del 16 aprile 2017

Oroscopo del 16 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Toro: canalizzare le emozioni…

Pronti a intraprendere e far fronte ad alcune decisioni? E’ quanto chiede Marte, ancora per poco tempo nel vostro segno, ed è bene utilizzare le sue energie per “fare”, per “prendere”, per attaccare o difendervi ma dovete anche canalizzare le emozioni e, soprattutto, la rabbia… Prima decade: costretti ad attendere una risposta o il messaggio di una persona.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]