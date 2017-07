Oroscopo Toro del 16 luglio 2017

Oroscopo del 16 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

forti tensioni…

Domenica in cui siete in collera, uno stato d’animo che non riuscite a controllare oppure a creare forti tensioni potrebbe essere un familiare o un ospite. Una persona che tenta di mettervi ko e che vorrete contrastare… Non è escluso, tuttavia, che potreste essere poco in forma a causa di un virus: in questo caso, la prossima settimana vi sentirete meglio.

