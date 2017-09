Oroscopo Toro del 16 settembre 2017

Oroscopo del 16 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

il clan, prima di tutto…

Molto legati al vostro clan ma, nel fine settimana, sarà accentuato: riceverete la visita di qualche familiare o sarete voi a spostarvi. O, ancora, sarete soli e vorreste essere circondati dalle persone care, vi rammaricherete di non vederle spesso. Terza decade: un evento familiare potrebbe essere annullato all’ultimo minuto. Se non volete rovinare la giornata, mantenete la calma.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]