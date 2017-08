Oroscopo Toro del 17 agosto 2017

Oroscopo del 17 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

le parole per appianare…

La presenza di Venere in Cancro, vi permette di non litigare con una persona cara e troverete le parole per appianare la situazione. Con Marte in Leone, infatti, circola qualche disaccordo, avete la tendenza a chiudervi, a rimuginare ma con poche, semplici e gentili parole – suggerite dalla dolce Venere – farete tornare il sereno.

