Oroscopo Toro del 17 aprile 2017

Oroscopo del 17 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Toro: una messa a punto.

Il Sole, questo giovedì, entrerà nel vostro segno e, probabilmente, ci sarà da fare una messa a punto. Non solo: Urano entrerà in Toro il prossimo anno e, anche se il transito non è imminente già dovreste avvertire le sue potenti e stressanti vibrazioni, che avranno un impatto su un settore della vostra vita in cui – volenti o meno – dovrete operare un cambiamento.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]