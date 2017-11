Oroscopo Toro del 17 novembre 2017

Oroscopo del 17 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

voglia di sedurre…

Luna e Venere addolciscono le vostre relazioni e, anche se siete un tantinello rigidi, diventate più accomodanti. I due pianeti in Scorpione, indicano che saprete entrare in sintonia con gli altri e, al contempo, anche aver voglia di sedurre, conquistare una persona… Infine, se vi sentite stanchi, affaticati, quando potete staccate la spina! Terza decade: vita sociale al top, inviti in primo piano.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]