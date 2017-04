Oroscopo Toro del 18 aprile 2017

Oroscopo del 18 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Toro: fiducia in voi stessi…

La settimana è partita bene e, anche oggi, avete fiducia in voi stessi. Fate attenzione soltanto a non imporre le vostre opinioni, rifiutando qualsiasi discussione. Quando avete delle certezze è impossibile farvi recedere e questa può essere sia una qualità che un difetto. Una qualità poiché non vacillate mai e u difetto poiché non comunicando rischiate che gli altri poi vi ignorino.

