Oroscopo Toro del 18 luglio 2017

Oroscopo del 18 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

molto combattivi…

I vostri interessi, materiali o d’altro tipo, sono al centro della scena e li difenderete a qualsiasi costo. Oltretutto, Marte da giovedì invierà vibrazioni dinamiche e per salvaguardare ciò che vi appartiene, anche la vostra immagine, sarete molto combattivi. Ed è probabile che l’atteggiamento nasce dal fatto che vi sentirete minacciati…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]