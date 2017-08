Oroscopo Toro del 19 agosto 2017

Oroscopo del 19 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

bisogno di tranquillità…

Fine settimana in cui avvertirete il bisogno di tranquillità, di sentirvi avvolti dalla famiglia. E sì, perché in questo momento ci sono delle cose che non vanno come vorreste… Ma non è escluso che stiate facendo dei lavori in casa e la confusione, il disordine, vi destabilizzino o vi sentiate obbligati a controllare da vicino come procedono i lavori. Non potrete farne a meno.

