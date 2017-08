Oroscopo Toro del 2 agosto 2017

Oroscopo del 2 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

le idee ormai superate…

Momento di profonda riflessione, oggi siete concentrati a mettere insieme i pezzi del puzzle rispetto a un progetto o un obbiettivo importante. La Luna in Scorpione, in ogni caso, vi consiglia di buttare nel cassonetto idee ormai superate: è importante che prendiate in esame soltanto quello che può funzionare.

