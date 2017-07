Oroscopo Toro del 2 luglio 2017

Oroscopo del 2 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

tenerezza e sensualità…

Una domenica tutta dolcezza e sensualità ed è anche possibile che alcuni partano per una vacanza romantica… Ma, è noto, la famiglia per il Toro è sempre molto importante, anche al centro della vostra vita, e dunque a rallegrarvi potrebbe essere uno spostamento con l’amato clan, a meno che andiate a trovare qualcuno che non vedete spesso e per cui provate un enorme affetto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]