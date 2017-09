Oroscopo Toro del 2 settembre 2017

Oroscopo del 2 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

punti di vista diversi…

Una decisione che prenderete, in ambito familiare, nel fine settimana potrebbe avere un impatto discordante, ciascuno infatti avrà il suo punto di vista e non vorrà cedere di un millimetro. A dispetto della vostra volontà di sistemare le cose, non potrete fare più di tanto. E in caso ci sia una lite tra familiari, se proprio volete mischiarvi, mantenete un atteggiamento fermo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]