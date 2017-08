Oroscopo Toro del 20 agosto 2017

Oroscopo del 20 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

un conflitto interiore…

Il Novilunio di domani si unisce a un’eclissi di Sole totale: si profila un conflitto interiore… E con Marte in Leone, la serenità e la tranquillità non sono mai in programma. E’ possibile, come detto nei giorni scorsi, che facciate dei lavori in casa, con conseguente disordine e confusione, o che subiate quelli dei vicini.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]