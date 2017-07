Oroscopo Toro del 20 luglio 2017

Oroscopo del 20 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

lavori fai da te…

Con Marte che arriva in Leone, non è escluso nei prossimi giorni un trasloco… A meno che decidiate di abbellire la casa. Nulla di importante, con Marte non si tratta mai di grandi lavori, ma vi piacerà fare le cose per conto vostro, senza l’aiuto di un’impresa, e con un’energia che stupirà chi vi circonda. Ma molti Toro saranno alle prese con il lavoro e non potranno partire per le vacanze.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]