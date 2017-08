Oroscopo Toro del 21 agosto 2017

Oroscopo del 21 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

Probabilmente di fronte a un problema familiare, siete esitanti, non sapete decidere come muovervi ma i pianeti, oggi potrebbero aiutarvi a risolvere la situazione. Non solo miglioreranno le cose per tutti ma vi sentirete in pace con voi stessi per aver fatto la cosa giusta. Se capire che per conciliare punti di vista diversi ci vuole tempo, muovetevi senza fretta: ne vale la pena.

