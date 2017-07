Oroscopo Toro del 21 luglio 2017

Oroscopo del 21 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

irritabili…

Un po’ impazienti e irritabili o può essere non vi sentiate perfettamente in forma. Se vi sentite nervosi per un motivo specifico, a causa di una persona, cercate di tirare fuori il rospo, avendo l’accortezza di parlare con calma e gentilezza: vi sentirete sollevati. Infine, non è escluso che alcuni Toro si trovino a un giro di boa e siano costretti a prendere una decisione importante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]