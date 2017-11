Oroscopo Toro del 21 novembre 2017

Oroscopo del 21 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

meglio non dire nulla…

Luna e Giove si oppongono al vostro segno: potreste voi stessi opporvi a qualcuno, ad esempio un concorrente, ed è noto che le rivalità vi fanno sentire a disagio. Non vi motivano, anzi il contrario, e fate di tutto per evitare ciò che altera la vostra tranquillità. Inoltre, per quanto possiate fidarvi degli amici, sarebbe saggio tenere alcuni pensieri per voi. Meglio non dire nulla…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]