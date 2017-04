Oroscopo Toro del 22 aprile 2017

Oroscopo del 22 aprile 2017 per i nati sotto il segno del Toro: ottimismo contagioso…

Parecchia immaginazione, soprattutto riguardo al futuro, ma evitate che prenda in sopravvento o entrerete a far parte del gruppo dei sognatori… Il vostro ottimismo sarà sicuramente positivo per chi vi circonda, sarete contagiosi e accanto avrete parecchi affettuosi amici! Ma qualcosa, forse, su cui non avrete il controllo potrebbe infastidirvi.

