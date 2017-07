Oroscopo Toro del 22 luglio 2017

Oroscopo del 22 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

Il Sole sbarca il Leone e coincide, come sempre, in un momento importante: quello in cui riunite la famiglia per le vacanze. Ma quest’anno, il Sole si congiunge a Marte e può avere vari significati: un trasloco o lavori in casa, ad esempio oppure discutete con un familiare. Infine, potreste anche essere troppo autoritari con chi vi circonda.

