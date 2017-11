Oroscopo Toro del 22 novembre 2017

Oroscopo del 22 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

eliminate quello che…

L’arrivo del Sole in Sagittario, vi suggerisce di dare fiducia a chi vi circonda, a dispetto della vostra natura sospettosa… Non solo: nel corso del transito cercate di eliminare qualsiasi cosa che è servita a uno scopo ma ora, non è più necessaria. Sbrogliate le questioni non ancora risolte e poi andate avanti. Seconda decade: vi sentite criticati da tutti ma è solo una vostra sensazione non sempre basata sulla realtà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]