Oroscopo Toro del 23 agosto 2017

Oroscopo del 23 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

più affascinanti…

Il Sole entra in Vergine: la vita torna a coccolarvi, fa arrivare quotidianamente dei piccoli regali. In questo periodo saprete come farvi notare positivamente, sia nel lavoro che nella vita privata: sarete più affascinanti o conquistatori del solito. Infine, potrebbe emergere un lato inedito della vostra personalità: vietato reprimerlo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]