Oroscopo Toro del 23 luglio 2017

Oroscopo del 23 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

cercare la lite…

Il Novilunio odierno non sarà di vostro gradimento: le abitudini sono scombussolate e qualche Toro cerca la lite… Inutile dire che quanto detestiate discutere ma oggi potreste mettere a posto una persona in modo brusco. E’ pur vero che da qualche tempo, non sembrate gli stessi: la vicinanza di Urano al vostro segno annuncia cambiamenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]