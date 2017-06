Oroscopo Toro del 24 giugno 2017

Oroscopo del 24 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

infastiditi da…

I pianeti continuano a sostenervi ma nel fine settimana sarete un po’ infastiditi dalla presenza di amici o parenti. Solitamente vi piacere ricevere in casa ma dipende dal vostro grado di tolleranza e negligenza di alcuni. Talvolta è limitata e seppure contenti di vedere le persone, vi innervosite rapidamente e non vedete l’ora che sloggino…

