Oroscopo Toro del 24 luglio 2017

Oroscopo del 24 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

un po’ scossi…

Ancora un po’ scossi dal Novilunio in Leone e le vibrazioni destabilizzanti di Marte che vi rendono molto sensibili e troppo suscettibili. Responsabile della vostra contrarietà potrebbe essere un familiare, o le condizioni della casa, oppure semplicemente il vostro stato d’animo. Non state come al solito, ad esempio, e alcuni Toro potrebbero sentirsi poco in forma.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]