Oroscopo Toro del 25 agosto 2017

Oroscopo del 25 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

pulizie di primavera…

Dovreste mettere ordine nella vostra testa e cambiare il modo di pensare: un po’ come fare le pulizie di primavera… Rivedere alcuni pregiudizi e l’atteggiamento rispetto al partner o a chi vi circonda. Ponetevi delle domande, in questo senso siate dinamici, poiché se non iniziate da ora a fare i piccoli e necessari cambiamenti, ci penserà Urano quando entrerà in Toro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]