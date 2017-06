Oroscopo Toro del 25 giugno 2017

Oroscopo del 25 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Toro: tante attività…

E’ una domenica piena di attività e a voi piacerebbe un ritmo forse più lento. Detestate mettervi sotto pressione, fare le cose in fretta: per voi è un nonsense e, per quanto vi è possibile, l’evitate. Il prossimo aspetto di Urano, ne abbiamo già parlato, potrebbe comunque provocare un po’ di stress: saranno gli altri a mettervi pressione.

