Oroscopo Toro del 26 giugno 2017

Oroscopo del 26 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

chi vi protegge?

Penserete continuamente a un problema, che avete amplificato, ma non vorrete parlarne con nessuno. Per proteggere forse le persone a cui volete bene? E’ generoso ma a voi chi vi protegge? Detto questo, alcuni Toro sono poco disposti alle concessioni: potreste avere una conversazione che non sarà tra le più tranquille ma è importante che mostriate fermezza, soprattutto se si tratta di un figlio adolescente.

