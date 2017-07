Oroscopo Toro del 26 luglio 2017

Oroscopo del 26 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

rilassatevi…

Non siete tipi che si lamentano poiché avete una resistenza a prova di bomba ma i passaggi vi dicono che in questo momento non ne avete bisogno per cui, rilassatevi! Ciò significa che tutto procede bene e potete lasciarvi andare… Nati in aprile: state cercando di forzare una situazione, ma è una buona idea?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]