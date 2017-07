Oroscopo del 27 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: più vi pressano…

Seguirete i vostri ritmi, non sopporterete che qualcuno vi metta pressione e tanto peggio per chi si offenderà per questo… La causa è nella congiunzione Sole-Marte in Leone ma l’atmosfera, di conseguenza, potrebbe essere tumultuosa: più vi pressaranno e più rallenterete, oggi vi piace contraddire!

