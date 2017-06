Oroscopo Toro del 28 giugno 2017

Oroscopo del 28 giugno 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

comprensivi ma…

Di tutti i segni zodiacali, oggi siete i più ragionevoli e pronti a riportare la calma poiché interverrete al momento giusto. Più comprensivi di chi vi circonda ma, sia chiaro, non per questo ingenui e creduloni… I vostri consigili, inoltre, saranno adatti alla persona a cui li darete: non potrà far altro che seguirli.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]