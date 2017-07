Oroscopo Toro del 29 luglio 2017

Oroscopo del 29 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

se serbate rancore è perché…

Con chi ce l’avete? Con un amico, un familiare, il partner o con voi stessi? E’ un fatto raro per il vostro segno, difficile vi svalorizziate come fanno soprattutto la Vergine e il Pesci, e per serbare rancore devono proprio averla fatta grossa… Non è escluso stiano uscendo allo scoperto emozioni fino a oggi represse.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]