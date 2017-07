Oroscopo Toro del 3 luglio 2017

Oroscopo del 3 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: l’occasione per…

In programma ci sono inviti a feste tra amici o cenette romantiche a due… Nessuna dissonanza guasterà questa bella atmosfera. Approfittatene senza farvi domande, anche se da qualche parte sonnecchia un piccolo dubbio: è un peccato lasciarsi sfuggire l’occasione per trascorrere ore piacevoli poiché fa bene al morale e alla salute.

