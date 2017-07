Oroscopo Toro del 30 luglio 2017

Oroscopo del 30 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: la pace con il partner…

Una domenica in cui c’è una sorta di sfida da raccogliere: integrarvi in un gruppo, voi che siete individualisti, oppure fare la pace con il partner. Oppure, con la persone che in questi ultimi giorni vi ha esasperato e con cui si è scatenato un conflitto. Grazie all’arrivo, da domani, di Venere in Cancro, le cose progressivamente si sistemano o, ancora, un amico o familiare avrà un ruolo per voi molto positivo.

