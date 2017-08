Oroscopo Toro del 31 agosto 2017

Oroscopo del 31 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

un conflitto…

Mercurio torna in Leone e si congiunge a Marte: passaggio che segnala temporale… Oltre che essere furiosi, non vi farete problemi a dire apertamente ciò che pensate e un conflitto potrebbe essere inevitabile. In un certo senso, è un fatto positivo: tenere dentro i rosponi non fa bene prima di tutto a voi. Non temete lo scontro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]