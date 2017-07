Oroscopo Toro del 4 luglio 2017

Oroscopo del 4 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

nessuno ha il potere di…

Non siete dei velocisti a cui chiedere di sprigionare al meglio la propria potenza in un breve lasso di tempo ma, grazie alla perseveranza, sulla lunghezza battete tutti! E al momento è decuplicata: se in un settore decidete di fare qualcosa, nessuno avrà il potere di farvi cambiare idea. Sarete un muro di gomma e farete ciò che pensate sia giusto per voi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]