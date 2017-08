Oroscopo Toro del 5 agosto 2017

Oroscopo del 5 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

evitate di…

Evitate, per quanto vi è possibile, di mischiarvi nelle piccole dispute familiari: invece di aggiustarle, non fareste che peggiorare le cose. Governati da Venere, intorno a voi avete bisogno di pace, ma ora non è consigliabile intervenire. Salvo, sappiate precisamente cosa dire per calmare le acque: in questo caso, sarà sufficiente una sola frase, niente di più.

