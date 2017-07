Oroscopo Toro del 5 luglio 2017

Oroscopo del 5 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

il denaro…

Venere in Gemelli, da oggi occupa il vostro settore del denaro e può essere, sia il vostro principale interesse. Potreste ricavare un bel gruzzolo, ad esempio, da buoni investimenti. Solitamente, in questo senso, avete un ottimo fiuto ed è difficile che facciate scelte sbagliate. Inoltre, la maggior parte dei Toro investe molto nella casa: la considerate un’estensione del corpo, vi appartiene come se fosse un braccio o una gamba…

