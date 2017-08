Oroscopo Toro del 6 agosto 2017

Oroscopo del 6 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

concilianti ma…

Concilianti, disponibili, pronti ad adattarvi a ciò che decidono le persone che vi circondano ma, sia chiaro, non dovranno superare i limiti e imporvi costrizioni. In particolare oggi, che avete bisogno di sentirvi liberi delle vostre azioni: in caso contrario farete di testa vostra, pur sapendo di seminare un po’ malcontento.

