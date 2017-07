Oroscopo Toro del 6 luglio 2017

Oroscopo del 6 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

l’ospite è come il pesce…

Mercurio entra in Leone e in primo piano ci sono i rapporti con la famiglia. Può essere che ospitiate un nipote, un parente e la cosa vi farà sicuramente piacere purché non duri troppo: il vostro spazio privato deve rimanere tale, e oltretutto detestate il disordine che inevitabilmente si crea… Su un altro piano: nel corso del transito potreste fare dei piccoli cambiamenti per migliorare il benessere psicofisico.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]