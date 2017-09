Oroscopo Toro del 6 settembre 2017

Oroscopo del 6 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

altruisti ma…

Il vostro è un segno che tende a volere il bene degli altri a qualsiasi costo, volare in loro soccorso anche se non vi hanno chiesto niente. Ma accade, come oggi, che seppure nel bisogno, per orgoglio o altre ragioni, le persone non vogliano il vostro aiuto. E voi, che non piace dare l’impressione che avete bisogno degli altri, ne sapete qualcosa… Per cui, prima di prendere l’iniziativa, cercate di mettervi nei panni degli altri.

