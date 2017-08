Oroscopo Toro del 7 agosto 2017

Oroscopo del 7 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

tenere a bada chi…

Penserete che alcune persone intorno a voi, trasmettano energie negative e l’istinto vi suggerirà di tenerle a bada. E non sbaglia: non solo volete evitare conflitti ma potreste anche mostrare durezza e mettere paletti nei confronti di chi pensate sia pronto ad “aggredirvi”. Ma è possibile che l’atmosfera familiare, può dipendere da voi o dagli altri, non sia serena.

