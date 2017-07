Oroscopo Toro del 7 luglio 2017

Oroscopo del 7 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: un ritmo lento…

Adotterete un ritmo lento, investirete meno energie – per non dire zero – nelle abituali attività, anche lavorative. Avete voglia di approfittare delle cose belle e buone della vita, godere del presente senza pensare ad altro. Salvo i nati prima del 24 aprile: si stanno preparando, che lo desideriate o meno, uno o due cambiamenti…

