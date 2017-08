Oroscopo Toro del 8 agosto 2017

Oroscopo del 8 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Toro: minimizzate…

Può essere che qualcuno ostacoli i vostri progetti ma non sarà un fatto drammatico. Per cui, se volete trascorrere una buona giornata, cercate di minimizzare… La dissonanza di Marte vi rende più testardi e ostinati del solito, anche sapendo di sbagliare volete imporre a tutti i costi la vostra volontà. Per questo, potrebbe esserci uno scontro in famiglia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]