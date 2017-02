Oroscopo Toro del 8 febbraio 2017

Oroscopo del 8 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: una persona positiva vi…

Il passaggio Mercurio-Venere non vi piacerà ma, per fortuna, avrete l’occasione di parlare con una persona positiva, che vi darà buoni consigli. Non nascondete nulla poiché potete avere fiducia: non vi tradirà. Va aggiunto che a contrariarvi non sono problemi gravi, è che non tutto, probabilmente, andrà nel verso da voi desiderato.

