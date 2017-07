Oroscopo Toro del 8 luglio 2017

Oroscopo del 8 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: una persona del passato…

Un piacevole fine settimana: ovunque andiate vi sentirete a vostro agio e in sintonia con chi vi circonda, anche se si tratta di persone che conoscete poco o quelle che incontrerete se siete in vacanza o siete partiti per un breve viaggio. E non è escluso che, del tutto casualmente, rivediate una persona del passato.

